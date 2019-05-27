2019-05-27T14:22:47+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге «Газель» сбила подростка, бежавшего на красный сигнал светофора

Пострадавшая девочка в больнице
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Бебеля и Автомагистральная «газель» сбила на перекрестке 13-летнюю школьницу. В результате аварии девочка получила сотрясение мозга и ушибы и была госпитализирована в больницу.

- По предварительной информации, подросток в нарушение правил дорожного движения перебегал проезжую часть дороги на запрещающий красный сигнал светофора, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Обстоятельства аварии будут установлены в ходе начавшегося дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение.

С начала этого года в Екатеринбурге произошло 35 аварий, в которых пострадали 37 детей в возрасте до 16 лет. В 16 случаях травмированные несовершеннолетние были пешеходами, причем в 10 ДТП они пострадали по собственной неосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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