В Екатеринбурге «Газель» сбила подростка, бежавшего на красный сигнал светофора
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Бебеля и Автомагистральная «газель» сбила на перекрестке 13-летнюю школьницу. В результате аварии девочка получила сотрясение мозга и ушибы и была госпитализирована в больницу.
- По предварительной информации, подросток в нарушение правил дорожного движения перебегал проезжую часть дороги на запрещающий красный сигнал светофора, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Обстоятельства аварии будут установлены в ходе начавшегося дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение.
С начала этого года в Екатеринбурге произошло 35 аварий, в которых пострадали 37 детей в возрасте до 16 лет. В 16 случаях травмированные несовершеннолетние были пешеходами, причем в 10 ДТП они пострадали по собственной неосторожности.
ИСТОЧНИК KP.RU