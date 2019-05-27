Владимир Путин поговорил с патриархом о ситуации с храмом в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 13:39 2019-05-27T14:14:52+03:00

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Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию со строительством храма святой Екатерины в уральской столице вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Частную беседу прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Путин и патриарх периодически обмениваются мнениями по актуальным и самым разным вопросам повестки дня.

- Это их частный обмен мнениями, - добавил Дмитрий Песков.

Ситуация вокруг возведения нового собора в Екатеринбурге обострилась 13 мая, когда в сквере у драмтеатра поставили строительный забор. С этого дня до субботы, 18 мая, здесь продолжались протесты защитников сквера и сторонников храма.

На митингах задержали больше 100 человек, также здесь несколько раз сносили и восстанавливали забор. Теперь вопрос перешел в фазу обсуждений, горожане готовятся к опросу по выбору места для строительства храма.

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ИСТОЧНИК KP.RU