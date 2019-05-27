В Артемовском поймали водителя под кайфом

СЕГОДНЯ 12:54 2019-05-27T14:16:23+03:00

В салоне были разбросаны спички, капли от покраснения глаз и подозрительный сверток

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В Артемовском задержали автомобилиста, ехавшего под кайфом. Сотрудники Росгвардии сообщили в дежурную часть, что по улице Станционной со странной манерой вождения двигается ВАЗ. По указанному адресу выехал наряд ДПС, который и остановил «восьмерку».

За рулем сидел 40-летний мужчина: ему было явно тяжело говорить, а зрачки были слишком расширены и не сужались. Медосвидетельствование показало, что водитель не пил, однако состояние рулевого четко говорило об опьянении. Оказалось, что у мужчины все же есть вредные привычки, но не в виде алкоголя.

- В ходе досмотра водителя и машины в солнцезащитном козырьке автомобиля был обнаружен бумажный сверток. В присутствии двух понятых было установлено, что в нем находится растительное вещество неизвестного происхождения. В автомобиле также находились спички, окурки и глазные капли, снимающие красноту глаз, - рассказали в УГИБДД Свердловской области.

Сначала мужчина отнекивался, убеждая, что сверток ему не принадлежит, но потом все же сознался и рассказал о судимости за перевозку наркотиков.

Водителя отправили для сдачи анализов для химико-токсикологического исследование. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU