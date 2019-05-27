Автоледи из Новоуральска отсудила у коммунальщиков за открытый люк 120 тысяч

СЕГОДНЯ 11:36 2019-05-27T14:17:28+03:00

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Жительница Новоуральска засудила коммунальщиков, оставивших на дороге открытым люк. Автоледи въехала в колодец на своей Toyota Voxy и попала в ДТП. Стоимость ремонта по оценке экспертов составила 109,5 тысячи рублей.

Владелица иномарки подала иск в суд к Дорожно-коммунальной службе, которая содержит злополучный участок, Новоуральскому асфальтобетонному заводу, который ремонтировал дорогу, и Управлению городского хозяйства.

Женщина просила взыскать в ее пользу с виновника 125 тысяч рублей. Суд обязал выплатить дорожно-коммунальную службу 115 тысяч. Ответчик с решением не согласился и подал апелляцию, где ссылался на то, что при осмотре дороги несоответствия крышки колодца не было.

- Судебная коллегия согласилась с выводами первой инстанции, что ответчик, на которого возложена ответственность за содержание дороги, своих обязанностей не выполнило. Также вопреки доводам апелляционной жалобы установлено, что автомобильная дорога была принята в эксплуатацию заказчиком, что подтверждается актом о приемке объекта. Решение оставлено без изменений, - рассказали в пресс-службе облсуда.

После этого автоледи также отсудила у коммунальщиков 9 тысяч, которые она потратила на разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU