Екатеринбургский митрополит рассказал, кому нужно молиться, чтобы сохранить страну

СЕГОДНЯ 11:20 2019-05-27T14:18:43+03:00

Глава епархии сравнил митинги в сквере у драмтеатра с расстрелом царской семьи

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что выступления в защиту сквера у драмтеатра в уральской столице можно сравнить с расстрелом императорской семьи 101 год назад.

- Перед церковью вызов. Как сто лет назад прогремели выстрелы, и пролилась кровь святых Царственных страстотерпцев, - подчеркнул митрополит.

По его словам, народ не должен поддаваться на провокации и обязан сохранить единство, основной которого является православная вера.

Также митрополит Кирилл отметил, что нужно молиться святому праведному Симеону Верхотурскому и святым Царственным страстотерпцам, чтобы страна не рассыпалась, а народ сохранил традиции. Те же, кто выступает против строительства храмов, по его словам, глумятся над православными ценностями.

Ранее УГМК и РМК прокомментировали ситуацию с протестами в центре Екатеринбурга, сообщив, что рассмотрят вопрос о спонсировании строительства храма святой Екатерины после того, как горожане выберут для него место.

ИСТОЧНИК KP.RU