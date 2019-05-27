Екатеринбургский митрополит рассказал, кому нужно молиться, чтобы сохранить страну
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что выступления в защиту сквера у драмтеатра в уральской столице можно сравнить с расстрелом императорской семьи 101 год назад.
- Перед церковью вызов. Как сто лет назад прогремели выстрелы, и пролилась кровь святых Царственных страстотерпцев, - подчеркнул митрополит.
По его словам, народ не должен поддаваться на провокации и обязан сохранить единство, основной которого является православная вера.
Также митрополит Кирилл отметил, что нужно молиться святому праведному Симеону Верхотурскому и святым Царственным страстотерпцам, чтобы страна не рассыпалась, а народ сохранил традиции. Те же, кто выступает против строительства храмов, по его словам, глумятся над православными ценностями.
Ранее УГМК и РМК прокомментировали ситуацию с протестами в центре Екатеринбурга, сообщив, что рассмотрят вопрос о спонсировании строительства храма святой Екатерины после того, как горожане выберут для него место.
ИСТОЧНИК KP.RU
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