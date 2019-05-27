В Екатеринбурге запретят парковку еще на шести улицах

СЕГОДНЯ 10:05 2019-05-27T14:20:30+03:00

На них установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор»

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В уральской столице остается все меньше мест для бесплатных автомобильных стоянок. В ближайшее время останавливаться запретят еще на шести улицах.

Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» будут установлены на:

- Уральских Рабочих перед Бакинских Комиссаров со стороны переулка Сосновый (100 метров до перекрестка с обеих сторон);

- Карла Либкнехта перед Первомайской со стороны Шевченко (100 метров до перекрестка);

- Ленина от Мира до Гагарина;

- Челюскинцев от Братьев Быковых до Маршала Жукова;

- Космонавтов от переулка Мельковский до Артинской;

- на местном проезде от дома № 3 по Тбилисскому бульвару до дома № 59/1 по улице Крестинского (во избежание затруднения движения на период строительства жилого дома).

Водителей просят соблюдать ПДД и обращать внимание на установленные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU