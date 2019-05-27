2019-05-27T14:20:30+03:00
Авто

В Екатеринбурге запретят парковку еще на шести улицах

На них установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор»
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: екатеринбург.рфФото: екатеринбург.рф
Изменить размер текста:

В уральской столице остается все меньше мест для бесплатных автомобильных стоянок. В ближайшее время останавливаться запретят еще на шести улицах.

Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» будут установлены на:

- Уральских Рабочих перед Бакинских Комиссаров со стороны переулка Сосновый (100 метров до перекрестка с обеих сторон);

- Карла Либкнехта перед Первомайской со стороны Шевченко (100 метров до перекрестка);

- Ленина от Мира до Гагарина;

- Челюскинцев от Братьев Быковых до Маршала Жукова;

- Космонавтов от переулка Мельковский до Артинской;

- на местном проезде от дома № 3 по Тбилисскому бульвару до дома № 59/1 по улице Крестинского (во избежание затруднения движения на период строительства жилого дома).

Водителей просят соблюдать ПДД и обращать внимание на установленные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Явление экзотическое»: патриарх Кирилл о протесте против строительства храма в сквере Екатеринбурга
Кредитный портфель ВТБ в Пермском крае превысил 90 млрд рублей
Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам отправку зарплатных реестров через систему «1C Direct Bank»
Пострадали пять человек: в Екатеринбурге водитель автобуса отвлекся на звонок и устроил массовое ДТП
На Урале долевая стройка переходит на новый формат: семь объектов могут быть «заморожены»
На Урале гаишники вычислили виновника ДТП по волокнам одежды пешехода, которая прилипла к кузову
В Екатеринбурге «Газель» сбила подростка, бежавшего на красный сигнал светофора
Владимир Путин поговорил с патриархом о ситуации с храмом в Екатеринбурге
В Артемовском поймали водителя под кайфом
Автоледи из Новоуральска отсудила у коммунальщиков за открытый люк 120 тысяч
Екатеринбургский митрополит рассказал, кому нужно молиться, чтобы сохранить страну
Заместитель начальника службы судебных приставов, задержанную по делу о взятке, арестовали на два месяца
В Ревде на два года посадили бесправного водителя, утроившего смертельное ДТП
На Эльмаше из-за ремонта теплосетей перекроют две улицы
Бухгалтер из Екатеринбурга пыталась дважды взыскать с директора долг по зарплате
Во дворах Екатеринбурга за ночь сгорели две иномарки
На ЕКАДе в лобовом столкновении Toyota и Skoda пострадали три человека
В Екатеринбург приедет чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Мигель Котто
Екатеринбуржец погасил долг, узнав, что может лишиться планшета
В финальном матче чемпионата «Урал» обыграл «Анжи» со счетом 2:0
В парке Маяковского высадили 30 тысяч тюльпанов