В Екатеринбурге запретят парковку еще на шести улицах
В уральской столице остается все меньше мест для бесплатных автомобильных стоянок. В ближайшее время останавливаться запретят еще на шести улицах.
Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» будут установлены на:
- Уральских Рабочих перед Бакинских Комиссаров со стороны переулка Сосновый (100 метров до перекрестка с обеих сторон);
- Карла Либкнехта перед Первомайской со стороны Шевченко (100 метров до перекрестка);
- Ленина от Мира до Гагарина;
- Челюскинцев от Братьев Быковых до Маршала Жукова;
- Космонавтов от переулка Мельковский до Артинской;
- на местном проезде от дома № 3 по Тбилисскому бульвару до дома № 59/1 по улице Крестинского (во избежание затруднения движения на период строительства жилого дома).
Водителей просят соблюдать ПДД и обращать внимание на установленные знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU