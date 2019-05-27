2019-05-27T09:46:18+03:00
Общество

В Ревде на два года посадили бесправного водителя, утроившего смертельное ДТП

Молодой человек вез трех пассажиров, когда на полном ходу врезался в бетонный блок
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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От удара о блок, автомобиль перевернулсяОт удара о блок, автомобиль перевернулсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ревдинский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 18-летнего жителя Екатеринбурга Вячеслава Вострецова. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

Молодой человек не имел водительского удостоверения, но тем не менее решил подвести на «Ниссан Цефиро» трех пассажиров в Дегтярске.

- Двигаясь в темное время суток по неосвещенному участку проезжей части, Вострецов не учел конкретные дорожные условия, в результате чего не справился с управлением автомобиля и допустил его занос, в процессе которого выехал за пределы проезжей части и на расстоянии 12,2 метра до угла жилого дома наехал на бетонный блок, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

От удара иномарка перевернулась на крышу. В результате аварии пассажирка, находившаяся на переднем сидении и не была пристегнута, погибла.

Суд назначил Вячеславу Вострецову два года лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права садиться за руль на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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