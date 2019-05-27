2019-05-27T08:35:04+03:00
Общество

Бухгалтер из Екатеринбурга пыталась дважды взыскать с директора долг по зарплате

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Сейчас проверяется, пыталась ли экс-бухгалтер намеренно обмануть суд и приставовСейчас проверяется, пыталась ли экс-бухгалтер намеренно обмануть суд и приставовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге бывшая работница кондитерской фирмы пыталась дважды взыскать со своего директора один и тот же долг.

Женщина обратилась в суд после того, как недополучила за свою работу бухгалтером порядка 50 тысяч рублей. Исполнительный лист по этому решению екатеринбурженка предъявила приставам.

- Однако спустя некоторое время женщина вновь предъявила исполнительный лист о взыскании большей суммы той же заработной платы за тот же период, но предыдущий документ не отозвала, - рассказали в УФССП по Свердловской области. - Женщине объяснили, что эти действия носят мошеннический характер.

Первый исполнительный документ был отозван судом, по второму женщина все-таки получила свои выплаты. Сейчас проверяется, пыталась ли экс-бухгалтер намеренно обмануть суд и приставов или же имела место невнимательность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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