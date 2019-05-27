Во дворах Екатеринбурга за ночь сгорели две иномарки

СЕГОДНЯ 07:09 2019-05-27T14:21:05+03:00

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В Екатеринбурге за ночь двое автовладельцев лишились своих машин. Сначала около 01:00 вспыхнул Ford на улице Фрунзе, 40. Хозяин иномарки уже подал заявление в органы внутренних дел.

- На место происшествия для осмотра иномарки выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время материалы проверки направлены в МЧС для проведения пожарно-технической экспертизы. По результатам экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

А в 06:26 на Родонитовой загорелся Hyundai Solaris. В результате пожара у него сильно пострадал кузов. К месту ЧП выезжали 2 единицы техники и 9 человек личного состава, однако очевидцы смогли потушить огонь своими силами.

ИСТОЧНИК KP.RU