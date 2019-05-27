На ЕКАДе в лобовом столкновении Toyota и Skoda пострадали три человека

СЕГОДНЯ 06:50 2019-05-27T06:50:41+03:00

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На Екатеринбургской кольцевой автодороге минувшим вечером лоб в лоб столкнулись две иномарки. Авария произошла на 10 километре.

Фото: служба спасения "Сова"

- Toyota Avensis двигалась со стороны Новокольцовского тракта в сторону Березовского, а Skoda Octavia - во встречном направлении, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения.

Фото: служба спасения "Сова"

По предварительной информации, в ДТП пострадали три человека. С места происшествия они были госпитализированы бригадами "скорой". Точные причины и обстоятельства аварии сейчас выясняются.

Фото: служба спасения "Сова"

ИСТОЧНИК KP.RU