На ЕКАДе в лобовом столкновении Toyota и Skoda пострадали три человека
На Екатеринбургской кольцевой автодороге минувшим вечером лоб в лоб столкнулись две иномарки. Авария произошла на 10 километре.
Фото: служба спасения "Сова"
- Toyota Avensis двигалась со стороны Новокольцовского тракта в сторону Березовского, а Skoda Octavia - во встречном направлении, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения.
Фото: служба спасения "Сова"
По предварительной информации, в ДТП пострадали три человека. С места происшествия они были госпитализированы бригадами "скорой". Точные причины и обстоятельства аварии сейчас выясняются.
Фото: служба спасения "Сова"
ИСТОЧНИК KP.RU