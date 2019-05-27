В Екатеринбург приедет чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Мигель Котто

СЕГОДНЯ 06:35 2019-05-27T14:16:23+03:00

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Екатеринбург через пару недель посетит самый известный спортсмен из Пуэрто-Рико - боксер Мигель Котто. Он станет участником Всемирного боксерского форума.

38-летний спортсмен является многократным чемпионом мира по версиям WBA, WBC и WBO и единственным из своих соотечественников, кто сумел завоевать титулы в четырех весовых категориях.

За свою карьеру Котто встречался на ринге с такими великими бойцами, как Флойд Мэйвезер, Сауль Альварес, Мэнни Пакьяо, Заб Джуда и Шейн Мосли.

- Многие из его противников говорили после боя, что Котто был самым тяжелым соперником за всю их карьеру. Несмотря на то, что Мигель ушел из профессионального бокса в 2017 году, он до сих пор считается одним из лучших боксеров мира, - рассказали в пресс-службе форума.

globalboxingforum_ekb Мигель Котто

Всемирный боксерский форум пройдет в Екатеринбурге с 12 по 17 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU