Екатеринбуржец погасил долг, узнав, что может лишиться планшета
В Екатеринбурге судебные приставы заставили мужчину погасить долг, сыграв на его зависимости от гаджетов.
Местный житель нарушил Правила дорожного движения, при этом сев за руль в состоянии алкогольного опьянения. Остаться незамеченным на дороге ему не удалось, и после составления автоинспекторами протокола водитель был лишен прав на 1,5 года, а также оштрафован на 30 тысяч рублей.
- Должник в добровольном порядке задолженность не погасил, и судебным приставом-исполнителем применены меры принудительного характера - наложен арест на имущество должника, а именно на планшет Аsus, - рассказали в УФССП по Свердловской области. - Именно эта новость побудила молодого человека погасить долги.
Чтобы вернуть любимый гаджет, мужчина разом оплатил всю сумму. Арест с планшета был снят.
ИСТОЧНИК KP.RU