2019-05-27T14:17:33+03:00
Общество

Екатеринбуржец погасил долг, узнав, что может лишиться планшета

Мужчина не заплатил штраф за нарушение ПДД
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Долгое время должник уклонялся от выплаты 30 тысяч рублейДолгое время должник уклонялся от выплаты 30 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге судебные приставы заставили мужчину погасить долг, сыграв на его зависимости от гаджетов.

Местный житель нарушил Правила дорожного движения, при этом сев за руль в состоянии алкогольного опьянения. Остаться незамеченным на дороге ему не удалось, и после составления автоинспекторами протокола водитель был лишен прав на 1,5 года, а также оштрафован на 30 тысяч рублей.

- Должник в добровольном порядке задолженность не погасил, и судебным приставом-исполнителем применены меры принудительного характера - наложен арест на имущество должника, а именно на планшет Аsus, - рассказали в УФССП по Свердловской области. - Именно эта новость побудила молодого человека погасить долги.

Чтобы вернуть любимый гаджет, мужчина разом оплатил всю сумму. Арест с планшета был снят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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