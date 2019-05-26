В финальном матче чемпионата «Урал» обыграл «Анжи» со счетом 2:0

26 Май 16:38 2019-05-26T16:38:21+03:00

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Футбольный клуб «Урал» сегодня провел заключительный матч чемпионата. Игра проходила в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена», а противником нашей команды выступила махачкалинская «Анжи». И матч закончился успешно для екатеринбуржцев – со счетом 0:2 в пользу «Урала».

– По итогам последнего тура наша команда опередила казанский «Рубин» и закончила сезон на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 38 очков, – отмечают в пресс-службе ФК «Урал».

Отличились игроки Павел Погребняк и Сергей Брызгалов. Первый забил гол на 56-й минуте игры, а второй, практически сразу же после него – на 59-й.

– Кулаков точно навесил с правого фланга, а Погребняк ударом головой мастерски отправил мяч в сетку, – уточняют в ФК ФК «Урал». – Через три минуты гости удвоили свое преимущество. Араторе навесил с углового, а Сергей Брызгалов был первым на мяче и вколотил снаряд в ворота.

ИСТОЧНИК KP.RU