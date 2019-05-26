В парке Маяковского высадили 30 тысяч тюльпанов

26 Май 15:48 2019-05-26T15:48:52+03:00

Общая площадь всех цветников в парке достигла почти двух тысяч квадратных метров. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

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В День защиты детей в ЦПКиО пройдет фестиваль «Арт-пикник» - праздник для всей семьи. Специально к этому дню в парке высадили 12 новых сортов тюльпанов из Голландии.

- Всего на территории ЦПКиО было высажено 30 тысяч луковиц, а общая площадь всех цветников достигла почти двух тысяч квадратных метров, - сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Кроме привычных для глаз посетителей тюльпанов садового класса «Триумф» будут присутствовать бахромчатые и махровые сорта различных цветов и оттенков.

К слову, в этот же день 1 июня, на фестивале будут разыгрываться различные призы. Также посетители смогут принять участие в мастер-классах по фито-дизайну.

ИСТОЧНИК KP.RU