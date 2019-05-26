2019-05-26T07:51:24+03:00
Общество

Над Уралом пролетел «поезд из спутников» Илона Маска

Они должны обеспечить высокоскоростным Интернетом все человечество
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Вечером в субботу спутники заметили над Голландией, а уже ночью они пролетели над Уралом. Фото: Илья Янковския, vk.com/jankowskyВечером в субботу спутники заметили над Голландией, а уже ночью они пролетели над Уралом. Фото: Илья Янковския, vk.com/jankowsky
Изменить размер текста:

Утром 24 мая компания Илона Маска SpaceX запустила с космодрома, располагающегося во Флориде, ракету, которая несла на своем борту 60 спутников. Оказавшись в космосе, они выстроились в цепочку, которую можно было увидеть невооруженным глазом. Так вечером в субботу на ночном небе их заметили жители Голландии. А уже ночью их увидели жители Свердловской области.

- Удалось за эту короткую ночь снять два пролета группы спутников Starlink. Надо сказать - зрелище весьма необычное, - написал Илья Янковский под записью, опубликованной им.

Всего компания SpaceX собирается запустить в космос 12 тысяч спутников. С их помощью Илон Маск намерен облегчить населению Земли доступ в Интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Небольшой дождь, возможна гроза»: новая неделя в Екатеринбурге начнется с тепла
В Екатеринбурге иномарка сбила 8-летнего мальчика
Православная общественность предложила мэру Екатеринбурга рассказать горожанам о проекте храма у Драмтеатра
Пропавшего школьника с Уралмаша нашли в ТЦ: ему надоел контроль мамы
«Нужно посоветоваться с людьми»: Юрий Шевчук высказался за референдум по храму в Екатеринбурге
Хакеры из Испании атаковали telegram-каналы уральских журналистов
Шарташ засадили деревьями ради проведения Универсиады в Екатеринбурге
В Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик
В Екатеринбурге открыли большой стадион
Урал потеряет еще один поселок: причина
В Екатеринбурге хотят перестроить район ради «Экспо-2030»
Сквер, праймериз и обманутые дольщики: обсуждаем самые острые темы с вице-губернатором Свердловской области
В Екатеринбурге ищут мужчину, подозреваемого в убийстве матери
В Екатеринбурге бывшего следователя отправили в колонию
Уральский адвокат пожаловался в Генпрокуратуру РФ на Владимира Соловьева и «бесов», которыми он назвал жителей Екатеринбурга
Мэрия Екатеринбурга позвала горожан обсуждать место строительства храма на форуме
За пять дней в мэрию Екатеринбурга пришло 7500 предложений, где можно построить храм Святой Екатерины
В Нижнем Тагиле водитель, заболтавшись с пассажиром, сбил подростка
Екатеринбуржца, который поджег дом с запертой семьей брата, отправили за решетку