Над Уралом пролетел «поезд из спутников» Илона Маска

СЕГОДНЯ 07:51 2019-05-26T07:51:24+03:00

Вечером в субботу спутники заметили над Голландией, а уже ночью они пролетели над Уралом. Фото: Илья Янковския, vk.com/jankowsky

Изменить размер текста: A A

Утром 24 мая компания Илона Маска SpaceX запустила с космодрома, располагающегося во Флориде, ракету, которая несла на своем борту 60 спутников. Оказавшись в космосе, они выстроились в цепочку, которую можно было увидеть невооруженным глазом. Так вечером в субботу на ночном небе их заметили жители Голландии. А уже ночью их увидели жители Свердловской области.

- Удалось за эту короткую ночь снять два пролета группы спутников Starlink. Надо сказать - зрелище весьма необычное, - написал Илья Янковский под записью, опубликованной им.

Всего компания SpaceX собирается запустить в космос 12 тысяч спутников. С их помощью Илон Маск намерен облегчить населению Земли доступ в Интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU