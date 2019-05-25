Православная общественность предложила мэру Екатеринбурга рассказать горожанам о проекте храма у Драмтеатра
Православная общественность обратилась к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с меморандумом, попросив устроить широкую презентацию проекта собора святой Екатерины в том виде, в каком его подготовили для строительства в сквере у Драмтеатра.
Активисты, подписавшие документ, говорят, что горожане не имеют полной информации о проекте. Они не знают, что по проекту деревья в сквере вырубать не будут, а будут пересаживать. Также в документе отмечено, что храм в этом мест займет всего 9% территории сквера, а саму зону озеленения расширят до улицы Челюскинцев.
- Деревья планируется не вырубать, а пересаживать, что представляет из себя принципиально разные процессы. Кроме того, планы по увеличению площади парка, высадке новых деревьев и его благоустройству вообще замалчиваются. После того как стали известны опасения горожан об уменьшении площади сквера (на 9%), было принято решение даже продлить благоустройство парковой зоны вплоть до Макаровского моста, - написано в меморандуме.
Споры по скверу и храму в уличном формате длились целую неделюФото: Алексей БУЛАТОВ
Для того, чтобы горожане узнали, как сквер изменится на самом деле, по мнению авторов документа, нужно рассказать им об этом.
- Это дополнительно отсеет всех интриганов, вносящих смуту, разогревающих антигосударственный протест и только мешающих екатеринбуржцам решать их общегородские дела, - подчеркивают православные активисты.
Фото: официальный сайт Екатеринбургской епархии
Среди тех, кто подписал меморандум, значатся член Общественной палаты Свердловской области Лариса Крапивина, кандидат исторических наук Алексей Соловьев и прихожане городских храмов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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