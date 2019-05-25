Хакеры из Испании атаковали telegram-каналы уральских журналистов
Уральские журналисты едва не лишились доступа к своим telegram-каналам, которые были атакованы с ip-адресов из Испании. Атаке подверглись каналы редактора Дмитрия Колезева, журналиста Андрея Варкентин и редактора из Нижнего Тагила Натальи Вахониной.
- Ночью кто-то пытался взломать мне Telegram (но не смогли из-за двухэтапной аутентификации, включить которую я рекомендую всем). Очевидно, перехватили SMS с кодом для входа в приложение (кто знает, это можно сделать без взаимодействия с оператором?). Ломали с испанского IP. Я бы не обратил особого внимания, но этой ночью так же с испанского IP взламывали телеграм-аккаунты уральских журналистов Андрея Варкентина и Натальи Вахониной.
То есть кто-то ночью пытался одновременно ломать аккаунты как минимум трех уральских журналистов. С какой бы историей это могло быть связано? Прямо теряюсь в догадках, - пишет Дмитрий Колезев.
Кто стоит за атакой, пока не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU