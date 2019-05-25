2019-05-25T11:17:48+03:00
Общество

Шарташ засадили деревьями ради проведения Универсиады в Екатеринбурге

В городе сегодня стало на 2023 сосны и ели больше
Лев ИСТОМИН
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Жители Екатеринбурга приняли участие в восстановлении лесопарка. Фото: Департамент информационной политики Свердловской областиЖители Екатеринбурга приняли участие в восстановлении лесопарка. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
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В Екатеринбурге 25 мая участники всероссийской акции для победы заявки Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023 высадили на площадке между озером Шарташ и Новосвердловской ТЭЦ 2023 сосны и ели.

- Сегодня восстановили вырубленный участок Шарташского лесопарка и одновременно поддержали заявку Екатеринбурга на проведение Универсиады в 2023 году. Акция по лесовосстановлению продолжится: все лесничества области подготовили более 50 площадок для волонтеров, - заявил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Посадкой деревьев занимались больше 150 волонтеров.

- Во время всероссийской акции удается посадить до 400 тысяч деревьев по всей области, - отметил заместитель губернатора Свердловской области Валерий Чайников.

Региональный проект по сохранению лесов входит в национальный проект «Экология», инициатором которого стал президент России Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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