2019-05-25T08:25:24+03:00
Спорт

В Екатеринбурге открыли большой стадион

Он станет визитной карточкой города к международному мероприятию
Лев ИСТОМИН
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Фото: пресс-служба Администрации ЕкатеринбургаФото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга
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В Екатеринбурге после реконструкции открыли большой легкоатлетический стадион СК «Калининец» на Эльмаше. Эта площадка может стать визитной карточкой города на Универсиаде-2023, заявили региональный министр спорта Леонид Рапопорт.

По мнению олимпийского чемпиона и депутата Госдумы Сергея Чепикова, этот стадион станет важной площадкой для проведения спортивных мероприятий для легкоатлетов, у которых долгое время не было большой тренировочной базы.

По соседству со стадионом в прошлом году к ЧМ-2018 по футболу было построено тренировочное футбольное поле. На обновленном стадионе для легкоатлетов есть девять круговых дорожек по 400 метров длиной каждая, столько же стометровок для короткого спринта и бега с барьерами, несколько секторов для прыжков с шестом, в длину, высоту и тройным.

Здесь спортсмены могут толкать ядро, метать диски, молот и копья. Стадион вмещает до 500 зрителей. Площадь газона составляет 5 тысяч квадратных метров, а площадь резинового покрытия – 12 тысяч квадратных метров.

- Стадион подходит для проведения мероприятий международного уровня, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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