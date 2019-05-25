Урал потеряет еще один поселок: причина
Руководство Свердловской области ликвидирует поселок, утративший признаки населенного пункта. Это поселок Нерпья, который располагается недалеко от Пелыма. В ближайшее время региональное Заксобрание рассмотрит законопроект о его ликвидации.
В качестве главной причины в документе указано, что населенный пункт «не имеет перспективы дальнейшего развития».
Поселок находится на самом севере области. Фото: Яндекс. Карты
Также в мае региональные власти ликвидировали деревню Макарьевка в Волчанском городском округе, которая тоже была признана бесперспективной.
Населенные пункты в Свердловской области периодически ликвидируются по причине того, что в них никто не проживает. Часто это бывает формальной процедурой констатации факта.
ИСТОЧНИК KP.RU