Урал потеряет еще один поселок: причина

СЕГОДНЯ 08:12 2019-05-25T08:13:19+03:00

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Руководство Свердловской области ликвидирует поселок, утративший признаки населенного пункта. Это поселок Нерпья, который располагается недалеко от Пелыма. В ближайшее время региональное Заксобрание рассмотрит законопроект о его ликвидации.

В качестве главной причины в документе указано, что населенный пункт «не имеет перспективы дальнейшего развития».

Поселок находится на самом севере области. Фото: Яндекс. Карты

Также в мае региональные власти ликвидировали деревню Макарьевка в Волчанском городском округе, которая тоже была признана бесперспективной.

Населенные пункты в Свердловской области периодически ликвидируются по причине того, что в них никто не проживает. Часто это бывает формальной процедурой констатации факта.

ИСТОЧНИК KP.RU