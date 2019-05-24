Мэрия Екатеринбурга позвала горожан обсуждать место строительства храма на форуме

СЕГОДНЯ 16:51 2019-05-24T16:51:50+03:00

Пока на нем никто не зарегистрировался

Изменить размер текста: A A

На сайте мэрии Екатеринбурга появился новый раздел на форуме, созданный специально для обсуждения мест строительства храма святой Екатерины .

Для того чтобы поучаствовать в дискусси, необходимо зарегистрироваться. Однако, на нем пока нет ни одного сообщения.

Вместе с этим, через электронную форму в мэрию поступило более 7,5 тысяч предложений. Как рассказал глава города Александр Высокинский, люди предлагают порядка 30 мест, в том числе и сквер у Драмтеатра. Напомним, что сегодня состоялась встреча мэра с представителями сторонников храма и сквера. После нее епархия попросила отложить проведения опроса на месяц.

Напомним, что по данным ВЦИОМ, 74% жителей города против выступают против стройки храма в сквере у Драмтеатра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сквер у Театра драмы - неудачное место для храма»: ВЦИОМ опубликовал результаты опроса в Екатеринбурге. Соцопрос горожан показал, что 54% жителей хотят видеть храм в другой части города (подробнее).

Мэрия Екатеринбурга собирает предложения от горожан - где построить храм святой Екатерины. Сегодня можно предложить свой вариант места для строительства храма (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU