2019-05-24T16:51:50+03:00
Общество

Мэрия Екатеринбурга позвала горожан обсуждать место строительства храма на форуме

Пока на нем никто не зарегистрировался
Олег Галимов
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Фото: свердловский минстройФото: свердловский минстрой
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На сайте мэрии Екатеринбурга появился новый раздел на форуме, созданный специально для обсуждения мест строительства храма святой Екатерины .

Для того чтобы поучаствовать в дискусси, необходимо зарегистрироваться. Однако, на нем пока нет ни одного сообщения.

Вместе с этим, через электронную форму в мэрию поступило более 7,5 тысяч предложений. Как рассказал глава города Александр Высокинский, люди предлагают порядка 30 мест, в том числе и сквер у Драмтеатра. Напомним, что сегодня состоялась встреча мэра с представителями сторонников храма и сквера. После нее епархия попросила отложить проведения опроса на месяц.

Напомним, что по данным ВЦИОМ, 74% жителей города против выступают против стройки храма в сквере у Драмтеатра.

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Мэрия Екатеринбурга собирает предложения от горожан - где построить храм святой Екатерины. Сегодня можно предложить свой вариант места для строительства храма (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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