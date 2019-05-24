За пять дней в мэрию Екатеринбурга пришло 7500 предложений, где можно построить храм Святой Екатерины

СЕГОДНЯ 16:49 2019-05-24T16:52:28+03:00

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До 30 мая на сайте городской администрации будет идти сбор предложений от горожан, где бы они хотели увидеть храм Святой Екатерины. Онлайн-приемная открылась после того, как жители Екатеринбурга открыто начали протестовать против застройки сквера у драмтеатра. Противостояние длилось до тех пор, пока президент Владимир Путин не предложил сделать опрос.

- С 20 по 23 мая 2019 года поступило 7500 обращений горожан с предложениями о возможных площадках для строительства Собора во имя Святой великомученицы Екатерины. Специалисты успели обработать уже 4700 заявок, - отчитались в мэрии.

Среди предложенных площадок пока Площадь 1905 года, участок земли в районе пересечения Маршала Жукова и Челюскинцев, недостроенная гостиница «Дели» и все тот же многострадальный сквер у Театра драмы.

Направить свои варианты можно через электронную приемную на Официальном портале Екатеринбурга. Необходимо указать свои фамилию, имя, отчество, телефон и электронную почту для обратной связи. Обращения необходимо отправлять с пометкой «Предложения по площадке для строительства храма Святой Екатерины».

По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма.

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ИСТОЧНИК KP.RU