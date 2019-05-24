2019-05-24T15:39:08+03:00
Общество

Екатеринбуржца, который поджег дом с запертой семьей брата, отправили за решетку

На преступление мужчина пошел, чтобы не отдавать родственникам долг
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: СУ СКр по Свердловской областиФото: СУ СКр по Свердловской области
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Свердловский областной суд вынес приговор по делу об убийстве на улице Самолетная.

На скамье подсудимых оказался ранее судимый 42-летний местный житель Евгений Рожков. Мужчина конфликтовал с родственниками и в один из вечером поджег дом вместе с находящимися внутри людьми.

Причиной трагедии стал в 2000 рублей. Несколько лет Рожков взял у двоюродного брата мобильник, но так и не вернул его. Тогда родня потребовала возместить ущерб. Мужчина пообещал вернуть деньги на следующий день, а в залог оставил свой телефон.

- Вечером того же дня он вернулся к дому двоюродного брата с угрозами: кричал, что сожжет их дом, а их убьет. Супруги вызвали полицию, но стражи порядка не застали нарушителя. На утро, убедившись, что брат и его супруга находятся дома, Рожков зашел в сени и, зная, что это единственный выход из дома, облил висевшие куртки легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег их, - рассказали в пресс-службе областного суда.

Из пожара спасся только мужчина, его жена погибла, отравившись угарным газом. Подсудимый признал вину поджоге, но заявил, что хотел лишь напакостить, но не убивать.

Однако суд счел убийство преднамеренным и приговорил мужчину к 16 годам колонии строгого режима. Также Рожкова обязали выплатить родственникам 558 тысяч рублей в качестве компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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