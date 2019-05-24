ЕВРАЗ продолжает помогать секции боевых искусств спортивной школы олимпийского резерва Нижнего Тагила

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-24T12:03:57+03:00

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ЕВРАЗ в 2019 году продолжает помогать секции боевых искусств спортивной школы олимпийского резерва Нижнего Тагила «Уралец». На средства ЕВРАЗа спортсмены выезжают на соревнования, а также при необходимости обновляют спортивный инвентарь и форму.

Тренирует детей ведущий инженер по ремонтам конвертерного цеха ЕВРАЗ НТМК Владимир Александрович Морозов, который сам ранее был успешным спортсменом, чемпионом страны и СНГ.

В конце апреля воспитанник Владимира Морозова участвовал в Первенстве России по кикбоксингу. В разделе «лайт-контакт» тагильчанин Семён Востриков стал победителем Первенства России среди спортсменов в возрасте 16-18 лет, получил звание «Мастер спорта». по результатам соревнований вошёл в сборную России по кикбоксингу на Первенство Европы, которые пройдет в Венгрии в августе 2019 года. Также спортсмены Уральца участвовали во всероссийских соревнованиях по кикбоксингу « Лучший клуб России», где завоевали 22 медали и в общем командном зачета заняли 3 место среди 23 клубов.

Команда спортсменов В.Морозова. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Владимир Морозов занимается с детьми с 2006 года. В его группе более 40 ребят в возрасте от 10 до 15 лет, в том числе дети работников ЕВРАЗ НТМК. Тренировки спортсменов проходят по будням в 18.00, по адресу: ул. Карла Маркса, 26.

В 2019 году ЕВРАЗ направил 350 тысяч рублей на поддержку секции боевых искусств спортивной школы олимпийского резерва Нижнего Тагила.

ИСТОЧНИК KP.RU