Бесплатно провезти велосипед в электричке в Свердловской области можно будет 25 мая
Свердловская железная дорога присоединяется к ежегодной «Майской велопрогулке», которая пройдет в Екатеринбурге 25 мая. В этот день провоз велосипедов в поездах АО «Свердловская пригородная компания» (перевозчик в пригородном сообщении) на территории Свердловской области будет бесплатным.
Таким образом, жители региона вместе со своим двухколесным транспортом смогут добраться до уральской столицы по железной дороге, а в Екатеринбурге стартовать вместе со всеми участниками велопрогулки.
Напомним, согласно Правилам перевозок, провоз велосипеда осуществляется в тамбуре пригородного поезда. Один пассажир может провезти не более одного транспортного средства.
«Майская велопрогулка» в Екатеринбурге ежегодно собирает на массовый заезд несколько тысяч велосипедистов. Для участников доступны несколько маршрутов на разные дистанции. В этом году велопрогулка стартует от стадиона «Екатеринбург Арена».
ИСТОЧНИК KP.RU