Бесплатно провезти велосипед в электричке в Свердловской области можно будет 25 мая

СЕГОДНЯ 11:21 2019-05-24T11:21:38+03:00

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Свердловская железная дорога присоединяется к ежегодной «Майской велопрогулке», которая пройдет в Екатеринбурге 25 мая. В этот день провоз велосипедов в поездах АО «Свердловская пригородная компания» (перевозчик в пригородном сообщении) на территории Свердловской области будет бесплатным.

Таким образом, жители региона вместе со своим двухколесным транспортом смогут добраться до уральской столицы по железной дороге, а в Екатеринбурге стартовать вместе со всеми участниками велопрогулки.

Напомним, согласно Правилам перевозок, провоз велосипеда осуществляется в тамбуре пригородного поезда. Один пассажир может провезти не более одного транспортного средства.

«Майская велопрогулка» в Екатеринбурге ежегодно собирает на массовый заезд несколько тысяч велосипедистов. Для участников доступны несколько маршрутов на разные дистанции. В этом году велопрогулка стартует от стадиона «Екатеринбург Арена».

ИСТОЧНИК KP.RU