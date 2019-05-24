2019-05-24T11:07:36+03:00
Экономика

В майские праздники екатеринбургские абоненты Tele2 посетили 98 стран

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Фото: пресс-служба Tele2Фото: пресс-служба Tele2
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Мобильный оператор Tele2 подвел итоги активности абонентов в международном роуминге во время майских праздников. Число екатеринбургских абонентов, выезжавших за границу в период с 1 по 12 мая, выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а объем потребленного ими интернет-трафика – в 3 раза.

В этом году международном роуминге клиенты оператора предпочли звонкам и SMS общение в интернете: общий объем передачи данных за границей увеличился более чем в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с масштабным расширением географии опции «Безлимитный интернет за границей»: за последний год Tele2 увеличила список стран действия услуги до 120.

Абоненты Tele2 из Екатеринбурга посетили 98 стран, самыми популярными из которых стали Турция, Казахстан, Чехия, Грузия и Таиланд. Пользователи услуг Tele2 также путешествовали в самые экзотические уголки планеты – в Оман, Кобо-Верде, Уругвай на Фарерские острова и другие страны.

Наибольшую активность в международном роуминге проявили клиенты Tele2 из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. На их долю пришлось около 40% голосового трафика и отправленных сообщений и более 60% интернет-трафика, использованного всеми абонентами оператора в путешествиях по миру.

Также значительный прирост год к году в международном роуминге показал интернет-трафик 9 мая – объем скачанного дата-трафика в День Победы вырос почти в 7 раз год к году. Прирост количества абонентов Tele2, которые провели этот день за границей, составил около 50% по сравнению с прошлым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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