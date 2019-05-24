У екатеринбуржца за 10-миллионный долг арестовали бутик в ТЦ «Гермес Плаза»
В Екатеринбурге предприниматель из-за крупных долгов лишился бутика в крупном торговом центре.
Бизнесмен владеет 45 квадратными метрами площадей в ТЦ «Гермес Плаза». Чтобы иметь доход с недвижимости, мужчина сдавал ее в аренду. В последнее время здесь располагался меховой салон и магазин женской одежды.
Фото: УФССП по Свердловской области
Однако теперь арендаторам придется искать себе новую точку. Судебные приставы арестовали торговые площади.
- Предприниматель задолжал по налогам 300 тысяч рублей другим арендатора того же торгового центра, например, парфюмерному супермаркету, кредитным организациям и другим лицам, на общую сумму свыше 10, 5 миллионов рублей, - рассказали в УФССП по Свердловской области.
Фото: УФССП по Свердловской области
Торговые площади будут переданы на оценку, а после пущены с молотка. Но пока магазины пока свою работу пока не прекратили.
ИСТОЧНИК KP.RU