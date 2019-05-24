У екатеринбуржца за 10-миллионный долг арестовали бутик в ТЦ «Гермес Плаза»

СЕГОДНЯ 10:53 2019-05-24T10:55:05+03:00

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В Екатеринбурге предприниматель из-за крупных долгов лишился бутика в крупном торговом центре.

Бизнесмен владеет 45 квадратными метрами площадей в ТЦ «Гермес Плаза». Чтобы иметь доход с недвижимости, мужчина сдавал ее в аренду. В последнее время здесь располагался меховой салон и магазин женской одежды.

Фото: УФССП по Свердловской области

Однако теперь арендаторам придется искать себе новую точку. Судебные приставы арестовали торговые площади.

- Предприниматель задолжал по налогам 300 тысяч рублей другим арендатора того же торгового центра, например, парфюмерному супермаркету, кредитным организациям и другим лицам, на общую сумму свыше 10, 5 миллионов рублей, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Фото: УФССП по Свердловской области

Торговые площади будут переданы на оценку, а после пущены с молотка. Но пока магазины пока свою работу пока не прекратили.

ИСТОЧНИК KP.RU