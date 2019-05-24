2019-05-24T09:48:19+03:00
Общество

Свердловские ветеринары провакцинируют 600 тысяч диких зверей от бешенства

Половину доз разложат в лесу весной, половину - осенью
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Вакцина представляет собой лакомство, которое животное съедаетВакцина представляет собой лакомство, которое животное съедаетФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Среднем Урале стартовала кампания по вакцинации диких животных против бешенства. В этом году департамент ветеринарии закупил для этого 600 тысяч доз. Половину из них специалисты разложат около нор в лесу весной, половину - осенью.

Вакцина представляет собой лакомство, которое животное съедает. Зимой раскладка не ведется, поскольку после замерзания препарат теряет свои свойства.

Раскладывать вакцину от бешенства будут ветеринары, работники охотничьих хозяйств и государственные охотничьи инспекторы. Они лучше всех знают места, где располагаются норы и проходят тропы диких животных.

- Благодаря регулярному проведению вакцинации диких животных от бешенства количество случаев заболевания в Свердловской области с 2015 года сократилось в десять раз. Если в 2015 году было зарегистрировано 80 случаев, то в 2018 всего девять. В этом году зарегистрировано три случая, - рассказали в Департаменте информполитики региона.

Большую часть вакцин разложат в районах, где фиксировалось наибольшее количество случаев заболеваемости животных - это Артинский, Ирбитский и Красноуфимский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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