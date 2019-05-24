В Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме пройдут летние опрессовки
В Свердловской области стартует пора летних опрессовок. Первые испытания пройдут в уральской столице, Березовском и Верхней Пышме. Работы начнутся 27 мая и закончатся 30-го числа.
Опрессовки проведут в два этапа. Первый пройдет с 23:00 27 мая до 7:00 28 мая, второй - с 00:00 до 6:00 29 и 30 мая.
- На этот период горячее водоснабжение будет отключено. Температура горячей воды в это время будет понижена до 40 градусов Цельсия, - сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.
На время испытаний владельцам зданий, теплопунктов и тепловых сетей необходимо отключить системы отопления, вентиляцию и горячую воду.
Собственникам складов и подвалов, где есть какие-либо вещи, стоит организовать дежурства, чтобы не допустить затопления в случае разрывов теплотрасс.
ИСТОЧНИК KP.RU