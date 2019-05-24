В Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме пройдут летние опрессовки

СЕГОДНЯ 08:18 2019-05-24T08:20:41+03:00

Испытания пройдут с 27 по 30 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горячую воду на время работ отключат

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В Свердловской области стартует пора летних опрессовок. Первые испытания пройдут в уральской столице, Березовском и Верхней Пышме. Работы начнутся 27 мая и закончатся 30-го числа.

Опрессовки проведут в два этапа. Первый пройдет с 23:00 27 мая до 7:00 28 мая, второй - с 00:00 до 6:00 29 и 30 мая.

- На этот период горячее водоснабжение будет отключено. Температура горячей воды в это время будет понижена до 40 градусов Цельсия, - сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

На время испытаний владельцам зданий, теплопунктов и тепловых сетей необходимо отключить системы отопления, вентиляцию и горячую воду.

Собственникам складов и подвалов, где есть какие-либо вещи, стоит организовать дежурства, чтобы не допустить затопления в случае разрывов теплотрасс.

ИСТОЧНИК KP.RU