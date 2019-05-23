Франция везет на ИННОПРОМ восемь компаний

23 Май 18:17 2019-05-23T18:17:41+03:00

На выставку приедут компании из 80 стран Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В 2019 году на юбилейной выставке ИННОПРОМ Франция представит на своем национальном стенде разработки сразу восьми компаний.

В частности в Екатеринбурге разместятся – компания по информационным технологиям ATOS, строительная фирма Poma, специализирующаяся на создании канатных дорог туристического и промышленного профиля, фармацевтическая фирма Sanofi, химический холдинг SPCM S.A и производитель информационных систем для зданий Legrand.

- Франция впервые представит на выставке национальный стенд. Подготовка к работе уже началась. В целом мы рассчитываем провести многосторонние переговоры с российскими компаниями, - цитирует слова французского дипломата Департамент информационной политики Свердловской области.

Отметим, что всего в международной промышленной выставке примут участие более 80 государств. Главным партнеров России здесь станет Турция.

В пятницу, в 8 часов утра, на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» [82.3fm] о подготовке к выставке расскажут вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Даниил Мазуровский и руководитель Управления внешнеэкономических и межрегиональных связей Уральской ТПП Михаил Козлов.

ИСТОЧНИК KP.RU