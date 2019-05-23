Жителей Екатеринбурга зовут на диспансеризацию в выходной день

СЕГОДНЯ 16:53 2019-05-23T16:54:23+03:00

В выходной день в поликлиниках врачи будут ждать на прием горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Традиционная ежемесячная городская профилактическая акция «Субботник против рака» пройдет в Екатеринбурге 25 мая с 9 до 15 часов в нескольких медицинских учреждениях города. Пациентам нужно иметь при себе паспорт и медицинский полис.

- Одним из приоритетных направлений деятельности городской службы здравоохранения в 2019 году является увеличение выявляемости онкологических заболеваний, в том числе первичной. Первым шагом к исследованию своего онко-статуса является профилактический осмотр. Организация работы городских медицинских организаций позволяет пройти профилактическое обследование в выходной день, – начальник Управления здравоохранения Администрации Екатеринбурга Денис Демидов.

В Управлении здравоохранения горожанам советуют обращаться в поликлинику по месту жительства (если в ней проходит «Онкосубботник»). Приемы проводятся по предварительной записи по телефону: 204-76-76. Адреса и графики работы поликлиник размещены здесь.

За один день можно пройти прием у нескольких специалистовФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также Городской центр медицинской профилактики организует бесплатный онлайн-вебинар для жителей Екатеринбурга на тему «Онкологические заболевания молочной железы в период беременности» 24 мая (пятница) в 17 часов. Беседу проведет начальник Управления здравоохранения Администрации Екатеринбурга, онкомаммолог Денис Демидов. В режиме онлайн можно будет подключиться к вебинару и задать интересующий вас вопрос. Регистрация на вебинар по ссылке.

Кроме проведения медицинского обследования на выявление онкологических заболеваний, горожане смогут пройти диспансеризацию. С 2019 года Диспансеризация является частью приоритетного национального проекта «Здравоохранение». В этот субботний день для оказания плановой помощи работающему населению будут открыты несколько городских поликлиник. Адреса и график работы можно найти, пройдя по ссылке.

Диспансеризация предполагает два этапа. В процессе первого этапа осуществляется общий медосмотр, на втором этапе – скрининг по показаниям проводится осмотры узкопрофильных специалистов. Согласно новым правилам проведения, диспансеризацию могут пройти граждане в возрасте 18-39 лет раз в три года, а старше 40 лет – ежегодно. Если ваш возраст делится на три без остатка, вы можете самостоятельно обратиться в поликлинику.

ИСТОЧНИК KP.RU