В Екатеринбурге ради нового дома на три года закрыли Арамильский переулок

23 Май 15:51 2019-05-23T15:51:58+03:00

К 2022 году на огороженном участке появится новая жилая высотка Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге специалисты ООО «Атлас Девелопмент» закрыли для движения транспорта небольшой переулок Арамильский, расположенный в микрорайоне Юг Центра. Строители намерены возвести здесь жилой многоэтажный дом. Процесс его сооружения, по расчетам строителей, займет почти три года.

Поэтому проехать по 200-метровому участку, соединяющему улицы Московская и Айвазовского, нельзя будет с 22 мая 2019 по 1 марта 2022 года.

- Переулок пролегает параллельно улицам Щорса и Циолковского. Поэтому на весь период его закрытия автомобилистам придется ехать в объезд по соседним улицам Шорса, Московской, Айвазовского и Циолковского, - сказали в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU