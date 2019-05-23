В Екатеринбурге ради нового дома на три года закрыли Арамильский переулок
В Екатеринбурге специалисты ООО «Атлас Девелопмент» закрыли для движения транспорта небольшой переулок Арамильский, расположенный в микрорайоне Юг Центра. Строители намерены возвести здесь жилой многоэтажный дом. Процесс его сооружения, по расчетам строителей, займет почти три года.
Поэтому проехать по 200-метровому участку, соединяющему улицы Московская и Айвазовского, нельзя будет с 22 мая 2019 по 1 марта 2022 года.
- Переулок пролегает параллельно улицам Щорса и Циолковского. Поэтому на весь период его закрытия автомобилистам придется ехать в объезд по соседним улицам Шорса, Московской, Айвазовского и Циолковского, - сказали в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU