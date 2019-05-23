Шестой месяц зимы: на Урал идут заморозки и сильный ветер
Завтра температура воздуха и поверхности опустится до -5 градусов
Порывы ветра будут достигать 25 м/сФото: Алексей БУЛАТОВ
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Далеко не теплую погоду анонсировали уральские синоптики. По данным регионального гидрометцентра на Свердловскую область надвигаются заморозки.
- Ночью 24 мая местами в Свердловской области и Пермском крае, 25 мая в большинстве районов Пермского края, 25-26 мая в большинстве районов Свердловской и местами в Курганской областях ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-5°, - говорится в сообщении синоптиков.
Кроме этого на Среднем Урале ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с. Водителей просят быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
ИСТОЧНИК KP.RU