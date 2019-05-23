Шестой месяц зимы: на Урал идут заморозки и сильный ветер

23 Май 15:38 2019-05-23T15:38:07+03:00

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Далеко не теплую погоду анонсировали уральские синоптики. По данным регионального гидрометцентра на Свердловскую область надвигаются заморозки.

- Ночью 24 мая местами в Свердловской области и Пермском крае, 25 мая в большинстве районов Пермского края, 25-26 мая в большинстве районов Свердловской и местами в Курганской областях ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-5°, - говорится в сообщении синоптиков.

Кроме этого на Среднем Урале ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с. Водителей просят быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU