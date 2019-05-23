2019-05-23T15:38:05+03:00
Экономика

Маршруты для запуска экскурсионных ретро-поездов на паровой тяге разрабатывает СвЖД

Популярность туристических поездов на паровой тяге в нашей стране постоянно растет
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Ретро-поезд с паровозом ЛВ-0123 на вокзале в Екатеринбурге. Фото: пресс-служба СвЖДРетро-поезд с паровозом ЛВ-0123 на вокзале в Екатеринбурге. Фото: пресс-служба СвЖД
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Вчера, 22 мая, СвЖД провела тестовую поездку экскурсионного ретро-поезда по одному из маршрутов в окрестностях Екатеринбурга. Состав, включавший в себя недавно отреставрированный паровоз ЛВ-0123, маневровый тепловоз и три пассажирских вагона, отправился со ст. Екатеринбург-Пассажирский. Маршрут необычного поезда пролегал через станции Екатеринбург-Сортировочный и Шувакиш к площадке на подъездных путях АО «Уралэлектромедь» в Верхней Пышме – музею «Боевая слава Урала». На обратном пути он проследовал через ст. Шувакиш, Гипсовая, Звезда. Общая продолжительность поездки, с учетом маневров и стоянки, составила около 2,5 часов.

В ходе поездки были проанализированы технические и эксплуатационные параметры ретро-техники при движении на конкретных участках железнодорожного пути, а также готовность инфраструктуры для осуществления регулярных рейсов.

В настоящее время на Свердловской магистрали для вождения экскурсионных и ретро-поездов используются два паровоза – Л-4372 и ЛВ-0123. Местом постоянной дислокации раритетов является локомотивное эксплуатационное депо Пермь-Сортировочная. В планах СвЖД на следующий год – восстановить до рабочего состояния еще два паровоза, которые будут дислоцироваться в Екатеринбурге, а также отреставрировать пассажирский электровоз ЧС2 (выпускался для железных дорог СССР с 1958 по 1973 год на заводе Skoda в Чехословакии). Сейчас прорабатываются варианты проектов по запуску движения экскурсионных поездов на паровой тяге в окрестностях Екатеринбурга.

Ретро-поезд в пути. Фото: пресс-служба СвЖД

Ретро-поезд в пути. Фото: пресс-служба СвЖД

Напомним, в мае прошлого года в рамках акции «Ночь музеев» паровоз ЛВ-0123 с пассажирским вагоном совершил три рейса по «закольцованному» маршруту по станциям Екатеринбургского железнодорожного узла. В текущем году СвЖД и Пермская пригородная компания организовали регулярное курсирование поезда специального назначения на паровой тяге по исторической части Перми (Пермь-2 – Левшино – Пермь-2).

Стоит отметить, что популярность туристических поездов на паровой тяге в нашей стране постоянно растет. Так, в прошлом году на сети российских железных дорог проведено 244 таких ретро-состава, что на 44% больше, чем в 2017 году. Всего на сегодняшний день Дирекция тяги – филиал ОАО «РЖД» эксплуатирует более 70 паровозов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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