На Урале будут судить бизнем-вумен, пытавшуюся продать контрафактные сигареты на 8 миллионов
В Екатеринбурге перед судом предстанет экс-предпринимательница, обвиняемая в незаконном приобретении, хранении, перевозке и продаже немаркированных табачных изделий.
Сначала женщина приобрела за 641 тысячу рублей товар у неустановленного лица и перепродала его для реализации другой екатеринбурженке.
Чуть позже обвиняемая, уже не являясь индивидуальным предпринимателем, вновь незаконно приобрела немаркированную табачную продукцию, но уже на 7,9 миллиона рублей. Товар она хранила в своей квартире и в арендуемых гаражных боксах. Незаконная табачная продукция была изъята оперативниками в ходе "проверочной закупки".
- Также обвиняемой вменяется незаконное приобретение и хранение пистолета, признанного заключением эксперта атипичным гладкоствольным огнестрельным оружием, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU