На Урале будут судить бизнем-вумен, пытавшуюся продать контрафактные сигареты на 8 миллионов

23 Май 15:14 2019-05-23T15:17:45+03:00

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В Екатеринбурге перед судом предстанет экс-предпринимательница, обвиняемая в незаконном приобретении, хранении, перевозке и продаже немаркированных табачных изделий.

Сначала женщина приобрела за 641 тысячу рублей товар у неустановленного лица и перепродала его для реализации другой екатеринбурженке.

Чуть позже обвиняемая, уже не являясь индивидуальным предпринимателем, вновь незаконно приобрела немаркированную табачную продукцию, но уже на 7,9 миллиона рублей. Товар она хранила в своей квартире и в арендуемых гаражных боксах. Незаконная табачная продукция была изъята оперативниками в ходе "проверочной закупки".

- Также обвиняемой вменяется незаконное приобретение и хранение пистолета, признанного заключением эксперта атипичным гладкоствольным огнестрельным оружием, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU