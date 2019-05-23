В аэропорту Челябинска сел борт с пьяным дебоширом из Екатеринбурга
После посадки мужчину передали полицейским
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В Челябинском аэропорту приземлился самолет, одного из пассажиров которого сразу после посадки забрали полицейские. Нарушителем оказался житель Екатеринбурга. Во время полета из Антальи мужчина перебрал алкоголя и устроил дебош.
- 40-летний житель города Екатеринбурга во время полета мешал своим поведением работе экипажа и использовал нецензурную лексику, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В отношении буйного пассажира составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Мужчине грозит штраф от 500 до 5000 рублей или арест на срок до 15 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU