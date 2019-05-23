2019-05-23T15:02:06+03:00
Экономика

Екатеринбуржцев приглашают на бесплатную лекцию по продвижению своих услуг через Instagram

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Фото: пресс-служба Tele2Фото: пресс-служба Tele2
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Мобильный оператор «Tele2» приглашает начинающих предпринимателей узнать, как продвигать свои услуги через социальные сети. Бесплатная лекция пройдет 28 мая в 19:00 в салоне «Tele2» по адресу ул. Краснолесья, 133 (ТРЦ «Академический»). Встреча будет полезна, например, кондитерам, визажистам, стилистам, косметологам - тем, кто работает на себя и хочет расширить круг клиентов.

Тема мероприятия: «Как продвигать свои услуги через Instagram»:

- как сделать так, чтобы на вас подписывались не боты, а клиенты,

- какой контент публиковать, секреты оформления и написания текстов,

- какие методы работают, а за что вас забанят навсегда.

Фото: пресс-служба Tele2

Фото: пресс-служба Tele2

Своими знаниями с гостями лекции поделится Кристина Калиман - блогер, частный повар, проводит мастер-классы по домашней кухне.

Лекция организована мобильным оператором «Tele2» в рамках проекта «Спичка!». Проект нацелен на создание сообщества абонентов, в котором одни пользователи могут делиться опытом и помогать другим. К примеру, молодое поколение может помочь старшему разобраться, как использовать смартфон. Или, например, популярные блогеры дадут советы начинающим, как развивать свой канал.

Участие в мероприятии 28 мая бесплатное при условии предварительной регистрации по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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