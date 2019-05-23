2019-05-23T14:59:40+03:00
Общество

Дети уральских промышленников попали в новый список Forbes

Они числятся среди самых состоятельных наследников
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Комментарии: comments5
Дочь уральского промышленника стала самой богатой наследницей на Урале по версии ForbesДочь уральского промышленника стала самой богатой наследницей на Урале по версии ForbesФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Forbes опубликовал данные о финансовом состоянии детей самых богатых россиян. В списке числятся 48 человек, среди которых - двое наследников уральских предпринимателей.

«В России насчитывается 103 миллиардера с совокупным состоянием 440 миллиардов долларов. Если эту сумму поделить на общее число их детей (304), то все они будут миллиардерами со средним состоянием около 1,45 миллиарда долларов», - написано в анонсе к списку.

В список попала дочь Андрея Козицына Мария, которой достанется 4,6 миллиарда долларов, а также Александр Пумпянский, который является наследником председателя совета директоров «Трубной металлургической компании» Дмитрия Пумпянского. Он получил 2,3 миллиарда долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сквер, праймериз и обманутые дольщики: обсуждаем самые острые темы с вице-губернатором Свердловской области
В Екатеринбурге ищут мужчину, подозреваемого в убийстве матери
В Екатеринбурге бывшего следователя отправили в колонию
Уральский адвокат пожаловался в Генпрокуратуру РФ на Владимира Соловьева и «бесов», которыми он назвал жителей Екатеринбурга
Мэрия Екатеринбурга позвала горожан обсуждать место строительства храма на форуме
За пять дней в мэрию Екатеринбурга пришло 7500 предложений, где можно построить храм Святой Екатерины
В Нижнем Тагиле водитель, заболтавшись с пассажиром, сбил подростка
Екатеринбуржца, который поджег дом с запертой семьей брата, отправили за решетку
Магистральные Электрические Сети Урала на 43% снизили аварийность в Свердловской области.
На повышение зарплат свердловских бюджетников выделят 3,3 миллиарда рублей
На Урале многодетная семья отсудила у застройщика 4 миллиона за хлипкий фундамент
«Вы меня топите»: на Урале мошенник обкрадывал пенсионеров, прикинувшись новым соседом
ЕВРАЗ продолжает помогать секции боевых искусств спортивной школы олимпийского резерва Нижнего Тагила
На Урале зарплата работников учреждений культуры выросла в два раза
На трассе Екатеринбург-Тюмень возле Пышмы введут реверсивное движение
Бесплатно провезти велосипед в электричке в Свердловской области можно будет 25 мая
В майские праздники екатеринбургские абоненты Tele2 посетили 98 стран
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 лучших Интернет-банков для бизнеса –Business Online Banking 2019
У екатеринбуржца за 10-миллионный долг арестовали бутик в ТЦ «Гермес Плаза»
Пять свердловских колледжей вошли в сотню лучших учебных заведений страны
Свердловские ветеринары провакцинируют 600 тысяч диких зверей от бешенства
В Екатеринбурге LADA, вылетев на тротуар, сбила пешехода
В Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме пройдут летние опрессовки
В Екатеринбурге прохожие потушили пожар в частном детском саду
Франция везет на ИННОПРОМ восемь компаний
Жителей Екатеринбурга зовут на диспансеризацию в выходной день
В Екатеринбурге ради нового дома на три года закрыли Арамильский переулок
ВТБ Пенсионный фонд начинает оформление договоров НПО в офисах банка ВТБ