Дети уральских промышленников попали в новый список Forbes

23 Май 13:07 2019-05-23T14:59:40+03:00

Дочь уральского промышленника стала самой богатой наследницей на Урале по версии Forbes Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Forbes опубликовал данные о финансовом состоянии детей самых богатых россиян. В списке числятся 48 человек, среди которых - двое наследников уральских предпринимателей.

«В России насчитывается 103 миллиардера с совокупным состоянием 440 миллиардов долларов. Если эту сумму поделить на общее число их детей (304), то все они будут миллиардерами со средним состоянием около 1,45 миллиарда долларов», - написано в анонсе к списку.

В список попала дочь Андрея Козицына Мария, которой достанется 4,6 миллиарда долларов, а также Александр Пумпянский, который является наследником председателя совета директоров «Трубной металлургической компании» Дмитрия Пумпянского. Он получил 2,3 миллиарда долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU