2019-05-23T14:49:29+03:00
Экономика

УБРиР зафиксировал всплеск перехода бизнеса в мобильный банк

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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Аналитики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) отметили нарастающий спрос корпоративных клиентов к мобильному банкингу. Мобильное приложение для малого бизнеса «УБРиР Light» с момента запуска летом 2018 года скачали уже 20 тысяч раз. При этом за полтора месяца второго квартала 2019 года его уже скачали столько же раз, сколько за весь первый квартал.

«Особую популярность приложение набирает в преддверии сезона летних отпусков, - рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина. - Руководители и собственники бизнеса, безусловно, заслужили отдых, но они не перестают держать руку на пульсе финансовых дел компании, даже находясь за тысячи километров от дома».

Благодаря мобильному приложению можно вести бизнес, находясь где угодно: все основные операции по счету компании совершаются со смартфона. Например, владелец бизнеса может проверить, были ли получены деньги от покупателя товаров или услуг, совершить все необходимые платежи или сформировать выписку. Если же контрагентам потребуются реквизиты для выставления нового счета, их можно отправить в один клик по SMS или электронной почте.

- Как бы далеко и в какой часовой пояс вы ни уехали, мобильное приложение позволит контролировать финансы компании в любое время дня и ночи и не выпасть из рабочего ритма, - добавила Елена Сорвина.

Большинство операций занимает всего несколько минут: интерфейс приложения максимально прост и интуитивно понятен. Для упрощения доступа можно установить быстрый и безопасный вход по отпечатку пальца (на устройствах, оснащенных этой функцией).

Мобильное приложение «УБРиР Light» бесплатно и доступно для скачивания в App Store и Google Play.

ИСТОЧНИК KP.RU

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