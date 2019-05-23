Tele2 подвела итоги I квартала 2019 года: оператор продолжает наращивать чистую прибыль

СЕГОДНЯ 12:14 2019-05-23T12:14:41+03:00

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Мобильный оператор Tele2 объявил консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за I квартал 2019 года.

В I квартале 2019 года Tele2 достигла следующих основных финансовых показателей:

- Выручка компании выросла на 15,1% в сравнении с I кварталом 2018 года и составила 37,7 млрд рублей;

- Показатель EBITDA увеличился на 71,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 16,1 млрд рублей;

- Показатель рентабельности EBITDA достиг 42,7%, увеличившись на 14,1 п. п. по сравнению с I кварталом 2018 года;

- Объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 9,3 млрд рублей, увеличившись на 101,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года;

- Чистая прибыль составила 2,3 млрд рублей;

- Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 33% и достиг значения 2,5.

Фото: пресс-служба Tele2

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

- Качественный рост финансовых и операционных показателей Tele2 − это результат правильно выбранной бизнес-стратегии и усиленной работы всей компании. Мы продолжаем тренд, заложенный в прошлом году и наращиваем чистую прибыль: в первом квартале этот показатель составил 2,3 млрд рублей, что практически соответствует результату всего 2018 года. Долгожданным событием первого квартала стал успешный запуск операций в Иванове, где Tele2 построила современную, качественную сеть, предложила клиентам выгодные продуктовые решения и высокие стандарты обслуживания. С начала года Tele2 лидирует по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры в России. Инвестиции в технологическое развитие сети закладывают основу для дальнейшего роста выручки от передачи данных, а также способствуют повышению индекса NPS. По итогам первого квартала Tele2 увеличила отрыв от ближайшего конкурента до 16 п. п., достигнув результата в 45%, что делает компанию безоговорочным лидером в телеком-отрасли по готовности клиентов рекомендовать оператора близким и знакомым.

ИСТОЧНИК KP.RU