Журналист Владимир Соловьев прокомментировал опрос ВЦИОМ по выбору места для храма

23 Май 12:11 2019-05-23T14:43:26+03:00

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Владимир Соловьев, назвавший Екатеринбург «городом бесов», прокомментировал опрос, проводимый ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) относительно строительства собора Святой Екатерины. В своей передаче на «Вести FM» журналист назвал это гигантской ошибкой.

По данным центра, большинство жителей за храм, но не в сквере возле Театра драмы, а в каком-то другом месте. На сегодняшний день горожане предложили уже порядка 30 альтернативных площадок.

- Давно власть не совершала таких ошибок. И я здесь абсолютно на стороне епархии. Я считаю, что это - классика манипулятивного опроса. Это примерно то же самое, что померить у ребенка температуру, когда он болеет, и сказать: «Ну, температура 39. Значит, это нормальная температура». То есть измерять температуру в момент болезни, измерять в перегретом обществе отношения, когда, вежливо говоря, были идеально неравные условия, - сказал Соловьев. - Теперь достаточно выйти энному количеству бесноватых бросать камни, вести несанкционированные действия, как тут же включается задняя скорость, говорят: «Ой! А давайте сейчас приедет ВЦИОМ».

Также журналист пожаловался на то, что теперь в стране будет тяжело вообще что либо строить, так как доверие к процедуре местных голосований подорвано.

ИСТОЧНИК KP.RU