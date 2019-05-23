Журналист Владимир Соловьев прокомментировал опрос ВЦИОМ по выбору места для храма
Владимир Соловьев, назвавший Екатеринбург «городом бесов», прокомментировал опрос, проводимый ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) относительно строительства собора Святой Екатерины. В своей передаче на «Вести FM» журналист назвал это гигантской ошибкой.
По данным центра, большинство жителей за храм, но не в сквере возле Театра драмы, а в каком-то другом месте. На сегодняшний день горожане предложили уже порядка 30 альтернативных площадок.
- Давно власть не совершала таких ошибок. И я здесь абсолютно на стороне епархии. Я считаю, что это - классика манипулятивного опроса. Это примерно то же самое, что померить у ребенка температуру, когда он болеет, и сказать: «Ну, температура 39. Значит, это нормальная температура». То есть измерять температуру в момент болезни, измерять в перегретом обществе отношения, когда, вежливо говоря, были идеально неравные условия, - сказал Соловьев. - Теперь достаточно выйти энному количеству бесноватых бросать камни, вести несанкционированные действия, как тут же включается задняя скорость, говорят: «Ой! А давайте сейчас приедет ВЦИОМ».
Также журналист пожаловался на то, что теперь в стране будет тяжело вообще что либо строить, так как доверие к процедуре местных голосований подорвано.
ИСТОЧНИК KP.RU
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