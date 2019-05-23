Карикатурой по коррупции: свердловский бизнес и МВД объединились против взяточников

СЕГОДНЯ 11:53 2019-05-23T11:53:08+03:00

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Региональный Союз малого и среднего бизнеса вместе с органами внутренних дел и департамента молодежной политики провели творческому конкурсу «Честный мир» в рамках проекта «Творческая молодежь и молодые предприниматели Свердловской области против коррупции».

Фото: Валерий Горелых

Как сообщил пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых, в конкурсе карикатур и плакатов антикоррупционной направленности приняли участие студенты творческих вузов Среднего Урала и ученики художественных школ. Всего было представлено 106 работ от 80 авторов.

Фото: Валерий Горелых

- Только за пять месяцев 2019 года сотрудниками свердловского гарнизона полиции выявлено 148 нарушений коррупционного законодательства. Расследованы 102 уголовных дела, для рассмотрения по существу они уже направлены в судебные инстанции. К уголовной ответственности привлечено 67 лиц, - добавил полковник Горелых. - Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации и проведении творческого конкурса. Это весомый вклад в профилактику борьбы с коррупцией.

ИСТОЧНИК KP.RU