Карикатурой по коррупции: свердловский бизнес и МВД объединились против взяточников
Региональный Союз малого и среднего бизнеса вместе с органами внутренних дел и департамента молодежной политики провели творческому конкурсу «Честный мир» в рамках проекта «Творческая молодежь и молодые предприниматели Свердловской области против коррупции».
Фото: Валерий Горелых
Как сообщил пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых, в конкурсе карикатур и плакатов антикоррупционной направленности приняли участие студенты творческих вузов Среднего Урала и ученики художественных школ. Всего было представлено 106 работ от 80 авторов.
Фото: Валерий Горелых
- Только за пять месяцев 2019 года сотрудниками свердловского гарнизона полиции выявлено 148 нарушений коррупционного законодательства. Расследованы 102 уголовных дела, для рассмотрения по существу они уже направлены в судебные инстанции. К уголовной ответственности привлечено 67 лиц, - добавил полковник Горелых. - Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации и проведении творческого конкурса. Это весомый вклад в профилактику борьбы с коррупцией.
ИСТОЧНИК KP.RU