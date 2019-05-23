2019-05-23T11:53:08+03:00
Общество

Карикатурой по коррупции: свердловский бизнес и МВД объединились против взяточников

Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: Валерий ГорелыхФото: Валерий Горелых
Изменить размер текста:

Региональный Союз малого и среднего бизнеса вместе с органами внутренних дел и департамента молодежной политики провели творческому конкурсу «Честный мир» в рамках проекта «Творческая молодежь и молодые предприниматели Свердловской области против коррупции».

Фото: Валерий Горелых

Фото: Валерий Горелых

Как сообщил пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых, в конкурсе карикатур и плакатов антикоррупционной направленности приняли участие студенты творческих вузов Среднего Урала и ученики художественных школ. Всего было представлено 106 работ от 80 авторов.

Фото: Валерий Горелых

Фото: Валерий Горелых

- Только за пять месяцев 2019 года сотрудниками свердловского гарнизона полиции выявлено 148 нарушений коррупционного законодательства. Расследованы 102 уголовных дела, для рассмотрения по существу они уже направлены в судебные инстанции. К уголовной ответственности привлечено 67 лиц, - добавил полковник Горелых. - Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации и проведении творческого конкурса. Это весомый вклад в профилактику борьбы с коррупцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбуржцев приглашают на бесплатную лекцию по продвижению своих услуг через Instagram
Дети уральских промышленников попали в новый список Forbes
УБРиР зафиксировал всплеск перехода бизнеса в мобильный банк
Tele2 подвела итоги I квартала 2019 года: оператор продолжает наращивать чистую прибыль
Журналист Владимир Соловьев прокомментировал опрос ВЦИОМ по выбору месту для храма
В Нижнем Тагиле на сироту повесили долги отца и матери, лишенных родительских прав
Потерял паспорт - не мог найти работу: в Екатеринбурге поймали налетчика на пункты микрозаймов
Опаздывал в школу: в Екатеринбурге внедорожник сбил 12-летнего велосипедиста
Прокуратура разрешила ездить в Шарташском парке на машинах
Алиментщица из Алапаевска, чтобы не ходить в суд, прикинулась спящей
Екатеринбуржец, арестованный за митинг в сквере, подал жалобу в Европейский суд по правам человека
В Каменске-Уральском осудили гонщика, погубившего двух своих пассажиров
Решили подсветить в темноте спичками: подробности взрыва в поселке Малышева
В Екатеринбурге автоледи устроила аварию, в которой пострадали ее сын и дочь