2019-05-23T14:37:59+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле на сироту повесили долги отца и матери, лишенных родительских прав

Они просрочили платежи по «коммуналке» на 220 тысяч рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Свои квадратные метры сироту обрадовали, пока он не узнал, что никто из прежних жильцов несколько лет не платил за коммунальные услугиСвои квадратные метры сироту обрадовали, пока он не узнал, что никто из прежних жильцов несколько лет не платил за коммунальные услугиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле прокуратура помогла сироте отделаться от долгов, которые накопили его родители.

В 2003 году юноша в возрасте 10 лет попал в детский дом, так как его отца и мать лишили родительских прав. Окончив девять классов, подросток поступил в техникум и перебрался из интерната в общежитие учебного заведения.

Однако после смерти матери в 2006 году и отца в 2008-м молодой человек стал собственником ¾ доли квартиры. Оставшаяся четверть жилья принадлежала дяде. Свои квадратные метры сироту обрадовали, пока он не узнал, что никто из прежних жильцов несколько лет не платил за коммунальные услуги.

В результате долг составил 130 тысяч рублей, а еще 90 тысяч коммунальщики насчитали в качестве пени.

- Задолженность за коммунальные услуги в полном объеме предъявлялась заявителю к оплате в единой квитанции. Второй собственник квартиры, а также управляющая компания в добровольном порядке решать вопрос о разделении лицевых счетов и определении размера задолженности только в отношении заявителя отказались, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Тогда прокурор подал иск в суд. Служители Фемиды обязали УК разделить для собственников платежки и сняли с сироты долги, образовавшиеся до его проживания в квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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