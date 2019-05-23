В Нижнем Тагиле на сироту повесили долги отца и матери, лишенных родительских прав

23 Май 10:59 2019-05-23T14:37:59+03:00

Свои квадратные метры сироту обрадовали, пока он не узнал, что никто из прежних жильцов несколько лет не платил за коммунальные услуги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Они просрочили платежи по «коммуналке» на 220 тысяч рублей

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В Нижнем Тагиле прокуратура помогла сироте отделаться от долгов, которые накопили его родители.

В 2003 году юноша в возрасте 10 лет попал в детский дом, так как его отца и мать лишили родительских прав. Окончив девять классов, подросток поступил в техникум и перебрался из интерната в общежитие учебного заведения.

Однако после смерти матери в 2006 году и отца в 2008-м молодой человек стал собственником ¾ доли квартиры. Оставшаяся четверть жилья принадлежала дяде. Свои квадратные метры сироту обрадовали, пока он не узнал, что никто из прежних жильцов несколько лет не платил за коммунальные услуги.

В результате долг составил 130 тысяч рублей, а еще 90 тысяч коммунальщики насчитали в качестве пени.

- Задолженность за коммунальные услуги в полном объеме предъявлялась заявителю к оплате в единой квитанции. Второй собственник квартиры, а также управляющая компания в добровольном порядке решать вопрос о разделении лицевых счетов и определении размера задолженности только в отношении заявителя отказались, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Тогда прокурор подал иск в суд. Служители Фемиды обязали УК разделить для собственников платежки и сняли с сироты долги, образовавшиеся до его проживания в квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU