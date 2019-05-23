2019-05-23T10:34:34+03:00
Общество

Потерял паспорт - не мог найти работу: в Екатеринбурге поймали налетчика на пункты микрозаймов

Для запугивания консультантов молодой человек наставлял на них пистолет
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге задержали серийного налетчика на пункты микрозаймов. За одни сутки молодой человек сумел поживиться в трех финансовых организациях.

Сначала злоумышленник ворвался в офис на улице Белинского. Угрожая консультанту пистолетом, мужчина потребовал отдать ему все деньги. Но девушка оказалась не из робкого десятка и вместо этого нажала на тревожную кнопку. Чтобы не попасться, налетчик убежал без добычи.

Следующей мишенью стал пункт микрозаймов на улице Уральская. Здесь мужчине удалось похитить 4000 рублей. Еще 15000 он украл в офисе на Бардина.

Фото: отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

Фото: отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

- Злоумышленником оказался ранее судимый 22-летний уроженец Казахстана. При обыске квартиры полицейские обнаружили у него пневматический пистолет. Злоумышленник признал вину. С его слов, он приехал из Казахстана в Челябинск на заработки, однако потерял паспорт и не смог трудоустроиться. Выход задержанный нашел быстро – решил ездить в соседний город и совершать преступления с целью наживы, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

На молодого человека завели уголовное дело. Ему грозит до 10 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбуржцев приглашают на бесплатную лекцию по продвижению своих услуг через Instagram
Дети уральских промышленников попали в новый список Forbes
УБРиР зафиксировал всплеск перехода бизнеса в мобильный банк
Tele2 подвела итоги I квартала 2019 года: оператор продолжает наращивать чистую прибыль
Журналист Владимир Соловьев прокомментировал опрос ВЦИОМ по выбору месту для храма
Карикатурой по коррупции: свердловский бизнес и МВД объединились против взяточников
В Нижнем Тагиле на сироту повесили долги отца и матери, лишенных родительских прав
Опаздывал в школу: в Екатеринбурге внедорожник сбил 12-летнего велосипедиста
Прокуратура разрешила ездить в Шарташском парке на машинах
Алиментщица из Алапаевска, чтобы не ходить в суд, прикинулась спящей
Екатеринбуржец, арестованный за митинг в сквере, подал жалобу в Европейский суд по правам человека
В Каменске-Уральском осудили гонщика, погубившего двух своих пассажиров
Решили подсветить в темноте спичками: подробности взрыва в поселке Малышева
В Екатеринбурге автоледи устроила аварию, в которой пострадали ее сын и дочь