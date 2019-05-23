Потерял паспорт - не мог найти работу: в Екатеринбурге поймали налетчика на пункты микрозаймов

СЕГОДНЯ 10:33 2019-05-23T10:34:34+03:00

Для запугивания консультантов молодой человек наставлял на них пистолет

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В Екатеринбурге задержали серийного налетчика на пункты микрозаймов. За одни сутки молодой человек сумел поживиться в трех финансовых организациях.

Сначала злоумышленник ворвался в офис на улице Белинского. Угрожая консультанту пистолетом, мужчина потребовал отдать ему все деньги. Но девушка оказалась не из робкого десятка и вместо этого нажала на тревожную кнопку. Чтобы не попасться, налетчик убежал без добычи.

Следующей мишенью стал пункт микрозаймов на улице Уральская. Здесь мужчине удалось похитить 4000 рублей. Еще 15000 он украл в офисе на Бардина.

Фото: отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

- Злоумышленником оказался ранее судимый 22-летний уроженец Казахстана. При обыске квартиры полицейские обнаружили у него пневматический пистолет. Злоумышленник признал вину. С его слов, он приехал из Казахстана в Челябинск на заработки, однако потерял паспорт и не смог трудоустроиться. Выход задержанный нашел быстро – решил ездить в соседний город и совершать преступления с целью наживы, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

На молодого человека завели уголовное дело. Ему грозит до 10 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU