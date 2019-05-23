Екатеринбуржец, арестованный за митинг в сквере, подал жалобу в Европейский суд по правам человека

23 Май 08:38 2019-05-23T14:27:02+03:00

Мужчину привлекли за мелкое хулиганство и неповиновение сотрудникам правопорядка, но он уверен, что незаконно Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Один из жителей Екатеринбурга, задержанный и арестованный за участие в митинге возле Драмтеатра, будет оспаривать свое наказание. Даниил Пугин направил жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Об этом рассказали в юридической службе «Апология протеста», с которой сотрудничает защита Пугина.

- Мы считаем, что власти с самого начала приняли решение по силовому пресечению стихийных мирных акций. Они фактически передали полномочия по разгону мирных протестующих представителям частного охранного предприятия, а затем в процесс включились сотрудники полиции и Росгвардии, - пояснили в «Апологии протеста». - Задержание и арест Даниила Пугина и еще более 20 екатеринбуржцев 14 мая являлось не чем иным, как способом запугивания протестующих для достижения общего охлаждающего эффекта, что в свою очередь нарушает статью 11 Конвенции.

Напомним, митинги в защиту сквера, на месте которого хотели построить собор Святой Екатерины, начались 13 мая и продолжались неделю. Даниил Пугин был задержан на второй день протестов. Суд назначил ему четверо суток ареста. Как рассказали в пресс-службе Верх-Исетского суда, его привлекли за мелкое хулиганство и неповиновение сотрудникам правопорядка.

Представлять интересы уральца в ЕСПЧ будет адвокат Алексей Бушмаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU