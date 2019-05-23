2019-05-23T14:24:15+03:00
Общество

В Каменске-Уральском осудили гонщика, погубившего двух своих пассажиров

Мужчина слишком разогнался на мокрой дороге и врезался в автобус
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Мужчина проведет три года в колонии-поселенииМужчина проведет три года в колонии-поселенииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Каменский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Павла Ломаева, устроившего ДТП с погибшими и пострадавшими.

В тот день мужчина на своей Lada с четырьмя пассажирами ехал со стороны села Большая Грязнуха в направлении Каменска-Уральского. В какой-то момент водитель слишком разогнался и не смог удержать машину на дороге.

- Павел Ломаев, двигаясь со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением транспортного средства при мокром дорожном покрытии, не принял возможных и своевременных мер к снижению скорости и допустил столкновение с автобусом «Богдан», припаркованным по ходу движения на обочине, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В результате столкновения два пассажира легковушки погибли, а несколько пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.

Суд назначил Павлу Ломаеву три года лишения свободы в колонии-поселении и на такой же срок запретил садиться за руль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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