В Каменске-Уральском осудили гонщика, погубившего двух своих пассажиров
Каменский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Павла Ломаева, устроившего ДТП с погибшими и пострадавшими.
В тот день мужчина на своей Lada с четырьмя пассажирами ехал со стороны села Большая Грязнуха в направлении Каменска-Уральского. В какой-то момент водитель слишком разогнался и не смог удержать машину на дороге.
- Павел Ломаев, двигаясь со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением транспортного средства при мокром дорожном покрытии, не принял возможных и своевременных мер к снижению скорости и допустил столкновение с автобусом «Богдан», припаркованным по ходу движения на обочине, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В результате столкновения два пассажира легковушки погибли, а несколько пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.
Суд назначил Павлу Ломаеву три года лишения свободы в колонии-поселении и на такой же срок запретил садиться за руль.
ИСТОЧНИК KP.RU