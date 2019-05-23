Решили подсветить в темноте спичками: подробности взрыва в поселке Малышева
Следственный отдел по Асбесту начал доследственную проверу по факту взрыва в гараже в поселке Малышева. Инцидент произошел накануне вечером, в результате пострадали пятеро несовершеннолетних подростков.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Около 20:00 друзья пришли в гаражный бокс на улице Февральская. Света внутри не было, поэтому мальчишки решили подсветить себе в темноте спичками. В следующий момент раздался громкий хлопок. Оказалось, что в стоявшем в гараже газовом баллоне произошла утечка.
Ребята получили ожоги, но в больницу смогли обратиться сами. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
- В рамках проверки следователями будут выясняться все детали инцидента, причины и условия, способствовавшие произошедшему. Будет устанавливаться, в полной ли мере законные представители этих детей осуществляли за ними надлежащий контроль, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - Степень тяжести вреда, причиненного здоровью детей в результате инцидента, будет устанавливаться в ходе экспертных исследований. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU