В Екатеринбурге автоледи устроила аварию, в которой пострадали ее сын и дочь

23 Май 07:28 2019-05-23T14:21:00+03:00

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В Екатеринбурге в результате дорожной аварии пострадали два ребенка. На улице Кировградской Toyota Camry врезалась в Renault Sandero.

- Водитель Toyota, двигаясь по переулку Симбирскому со стороны Калинина в сторону Кировоградской, не предоставил преимущество и допустил столкновение с Renault, движущейся по Кировоградской со стороны 40 лет Октября в сторону Бакинских Комиссаров, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В результате ДТП пострадали двое детей, ехавших в японской иномарке: 8-летний мальчик, который сидел сзади в детском кресле, и 10-летняя девочка, которая была на заднем пассажирском сиденье и была пристегнута. Медики диагностировали у детей ушибы, но после осмотра отпустили домой.

- Установлено, что Toyota Camry управляла 37-летняя женщина-водитель, имеющая стаж управления транспортными средствами 8 лет, - добавили в ГИБДД. - На месте происшествия проведены все необходимые замеры, составлены процессуальные документы, опрошены участники и очевидцы столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU