В Асбесте в гараже взорвался баллон с газом: пострадало пятеро подростков

22 Май 22:28 2019-05-22T22:28:38+03:00

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22 мая около 20 часов в одном из гаражных боксов по улице Февральская в поселке Малышева города Асбест прогремел сильный взрыв. Как выяснилось позже, его причиной стал баллон с пропаном. Пожара, к счастью, удалось избежать, но без пострадавших не обошлось.

После взрыва в местную больницу обратились пятеро подростков 16-17 лет, где у них диагностировали термические ожоги лица, кистей рук и волосистой части головы.

- Прокуратура выясняет обстоятельства данного инцидента. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства, регламентирующего охрану жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе эффективности профилактических мероприятий, в особенности в преддверии летних каникул. Будут запрошены данные из учреждения здравоохранения о полученных травмах несовершеннолетними для установления степени тяжести вреда здоровью, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU