2019-05-22T20:17:25+03:00
Общество

«Мы не бесы»: уральские общественники просят екатеринбуржцев подписать жалобу на Владимира Соловьева

Ее отнесет правоохранителям Евгения Чудновец
Лев ИСТОМИН
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Сквер вывел Екатеринбург в федеральную повесткуСквер вывел Екатеринбург в федеральную повесткуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральские общественники оскорбились неоднократными заявлениями известного телеведущего Владимира Соловьева, который после обострения конфликта вокруг вопроса со строительством храма у Драмтеатра в Екатеринбурге, назвал часть горожан бесами и потомками бесов.

В ответ общественники составили жалобу на федерального журналиста и просят жителей Екатеринбурга подписать ее, а также петицию в интернете. После этого документ, составленный при помощи юриста Алексея Салимулина, отнесет в прокуратуру общественница Евгения Чудновец.

Документ отнесет в правоохранительные органы общественница Евгения Чудновец Фото: Михаил ФРОЛОВ

Документ отнесет в правоохранительные органы общественница Евгения ЧудновецФото: Михаил ФРОЛОВ

- Предмет спора заключается только в месте строительства храма. И это никому не дает права оскорблять жителей Екатеринбурга, ставить им в вину расстрел царской семьи и называть бесами, - написано в документе. - Данные заявления Владимира Соловьева оскорбляют не только чувства верующих, но и человеческое достоинство. Мы просим считать нас потерпевшими и возбудить в отношении телеведущего уголовное дело.

Часть горожан возмутилась заявлениями Владимира Соловьева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Часть горожан возмутилась заявлениями Владимира СоловьеваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мы призываем подписать документ не только верующих, но и всех остальных, - добавляет Евгения Чудновец.

Ранее Владимир Соловьев подробно объяснил корреспонденту «Комсомольской правды», что он имел в виду, высказываясь по теме протеста в отношении застройки сквера у Драмтеатра в Екатеринбурге. По его словам, бесновались в городе противники стройки, поведение которых еще в 19 веке описал писатель Федор Достоевский в романе «Бесы». С этой частью протестующих Соловьев вступать в диалог не собирается, так как не намерен слушать их аргументы. Со всеми остальными жителями города у телеведущего, по его словам, нормальные отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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